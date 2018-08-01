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Главе Тувы присвоено воинское звание полковника
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Главе Тувы присвоено воинское звание полковника 

РИА «ФедералПресс» 20 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал о торжественном моменте в жизни. Во время одного из летних визитов в республику министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил Шолбану Кара-оол погоны полковника Вооруженных Сил РФ и зачитал приказ о присвоении очередного воинского звания. Кара-оол отметил, что «сначала, как положено, представился офицерскому коллективу Тывы, а затем, имею честь, доложился об этом своему народу».
«У каждого Мужчины есть моменты жизни, которые останутся для него самыми сокровенными и памятными в жизни. Горжусь тем, что отслужил положенные два года срочной военной службы и дошел до воинского звания старшины боевого подразделения. Эти ноты моей души поймут лишь те, кто знает значение и труд младших командиров в армии. Были и военная кафедра Уральского университета, и Академия Генерального штаба. Вот и сейчас, особая веха в моей связи с вооруженными силами России — незабываемое событие, которым буду гордиться перед своими детьми. Это факт личного вручения министром обороны С. К. Шойгу погон полковника», — написал Шолбан Кара-оол.
Фото: http://gov.tuva.ru
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