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Уральский экстремал установил рекорд Европы
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Уральский экстремал установил рекорд Европы 

Overtime.life 18 минут назад
Фото: Overtime.life
Команда из 38 человек совершила прыжок с двух летящих рядом самолетов и установила рекорд в Европе. Экстремалы, в число которых вошел екатеринбуржец Николай Чичканов, собрали из своих тел в воздухе фигуру, на которую накладывается «сетка» и ни один из участников не пересекает линий. Чтобы достичь такой синхронности, команда тренировалась несколько дней. Прыгнули ребята в специальных костюмах — вингсьютах.
«Мы сделали несколько попыток, рекорд поставили на 12-й. Шесть дней провели на аэродроме — то погоды не было, то самолеты сломались. Тренировались весь сезон с весны, спрыгивались вместе большими группами. Сложность в том, что люди выпрыгивают из нескольких самолетов в течение 12–15 секунд, за это время первые участники улетают уже почти на один километр и летят с горизонтальной скоростью до 150 км/ч. То есть догонять формацию приходится с сильно большей скоростью, а потом тормозить, подстраиваться под скорость группы и лететь четко в своем слоте», — рассказал Николай порталу E1.RU.
Мировой рекорд был установлен силами 61 человека.
Николай Чичканов и еще 37 человек, спрыгнув с самолета, составили в небе фигуру
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