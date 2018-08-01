Президент Туркменистана примет участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН

При поддержке Бердымухамедова разработаны и утверждены приоритетные позиции Туркменистана на предстоящем глобальном форуме.

Выступая на заседании Бердымухамедов подчеркнул, что выстраивая свои отношения с другими государствами и международными организациями на принципах равенства, взаимного уважения и конструктивного партнерства, Туркменистан подтверждает свою приверженность широкому плодотворному диалогу во имя всеобщего мира, безопасности и благополучия.

Очередная 73-я сессия Генеральной ассамблеи ООН начнет свою работу 18 сентября.

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