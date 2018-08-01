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Президент Туркменистана примет участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН
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Президент Туркменистана примет участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН 

Мир24 19 минут назад
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов с 29 сентября по 2 октября планирует посетить Нью-Йорк для участия в работе в 73-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщалось на совместном заседании президента, кабинета министров и Госсовета безопасности республики, передает русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».
При поддержке Бердымухамедова разработаны и утверждены приоритетные позиции Туркменистана на предстоящем глобальном форуме.
Выступая на заседании Бердымухамедов подчеркнул, что выстраивая свои отношения с другими государствами и международными организациями на принципах равенства, взаимного уважения и конструктивного партнерства, Туркменистан подтверждает свою приверженность широкому плодотворному диалогу во имя всеобщего мира, безопасности и благополучия.
Очередная 73-я сессия Генеральной ассамблеи ООН начнет свою работу 18 сентября.
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