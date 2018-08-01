Жителя Ангарска похоронили при жизни 

Жителя Ангарска, ветерана боевых действий Чеченской войны, похорони заживо. К счастью только на бумаге. Как сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Ангарского городского суда, сотрудники местного ЗАГС вынесли ошибочную актовую запись о смерти мужчины. Тайное стало явным, когда ветерану перестали выплачивать ежемесячную денежную выплату. Потерпевший незамедлительно обратился в Пенсионный фонд за разъяснениями и там ему разъяснили, что в службе ЗАГС имеется актовая запись о его смерти. Тогда ветеран незамедлительно обратился в суд, чтобы доказать то что он жив.
В итоге по решению суда запись о смерти ангарчанина была аннулирована. Правда история на этом не заканчивается и теперь уже сотрудникам прокуратуры придется разобраться в том кто «похоронил» пенсионера и для чего это было сделано.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.