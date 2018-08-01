Ещё
Жителя Ангарска похоронили при жизни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут

Жителя Ангарска похоронили при жизни 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жителя Ангарска, ветерана боевых действий Чеченской войны, похорони заживо. К счастью только на бумаге. Как сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Ангарского городского суда, сотрудники местного ЗАГС вынесли ошибочную актовую запись о смерти мужчины. Тайное стало явным, когда ветерану перестали выплачивать ежемесячную денежную выплату. Потерпевший незамедлительно обратился в Пенсионный фонд за разъяснениями и там ему разъяснили, что в службе ЗАГС имеется актовая запись о его смерти. Тогда ветеран незамедлительно обратился в суд, чтобы доказать то что он жив.
В итоге по решению суда запись о смерти ангарчанина была аннулирована. Правда история на этом не заканчивается и теперь уже сотрудникам прокуратуры придется разобраться в том кто «похоронил» пенсионера и для чего это было сделано.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Ульяновске у «Свидетелей Иеговы» отобрали помещение Ходорковский пообещал найти виновных в убийстве российских журналистов в ЦАР На Среднем Урале введен карантин из-за чумы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал277
Лепс ударил Аллу Михееву358
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР59
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу133
Фото Волочковой из храма довело до истерики фанатов11
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
00:50
Словакия испугалась «Ночных волков»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение