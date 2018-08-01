Оренбургские депутаты посмотрели, как исполняются наказы избирателей

Председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева проверила, как идут работы по исполнению наказов избирателей. Вместе с депутатами она проехала по округам, где по просьбам местных жителей депутат выделил деньги на решение конкретной проблемы.

Так, на улице Лабужского, 12 в этом году полностью заменили асфальтовое покрытие внутридворовых проездов, а на Ноябрьской, 52 помимо дороги привели в порядок и детскую площадку.

«В прошлом году по наказам избирателей мы заменили окна в детском саду, в этом — приводим в порядок подъезд к нему», — рассказал депутат по избирательному округу №9 Виктор Булгаков

В школе №40 по улице Культурной, 21 много лет ждали капитального ремонта спортзала. В этом году из средств, выделяемых депутатам на исполнение наказов, 3 млн руб. пошли на обновление спортзала. В школе №14 заново перекрыли протекающую крышу.

«Чтобы решить эту проблему, пришлось потратить средства, которые были предусмотрены на два года, — признался депутат Борис Лупахин. — Но мы пошли на это, а уже в следующем году планируем выделить школе 650 тыс. руб. на замену старого деревянного пола на третьем этаже».

Председатель горсовета отметила, что контроль наказов депутатским корпусом будет осуществляться и в дальнейшем.

«Наказы исполняются всегда, и те замечания, которые мы делаем, обязательно принимаются во внимание, — подчеркнула Ольга Березнева. — В этом году на наказы избирателей направлено 200 миллионов рублей, то есть по 10 миллионов на каждый округ. Из них порядка 70% уходит на ремонт школ и детских садов, остальная часть — на благоустройство во дворах. Денег в бюджете не так много, но те, которые выделяются на наказы, направляются в первую очередь на те объекты, которые особенно нуждаются в улучшении».