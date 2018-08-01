Противники столичной реновации заявили, что она «подтверждает худшие опасения»

Одна из организаторов митинга против реновации, муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина подвела итоги программы реновации год спустя. По ее словам, программа привела к всплеску общественной активности москвичей, а власти были вынуждены пойти на некоторые уступки. Тем не менее, по ее словам, суть закона не изменилась, а новые постановления столичного правительства могут привести к отмене уступок. Об этом сообщает портал

"Подтвердились самые худшие опасения, что эта программа рассчитана не на москвичей, а на стройкомплекс Москвы, которому было необходимо как-то легализовать точечную застройку и получить новые земли под строительство. Эти их цели стали решать за счет госпрограммы, которая отменяет все публичные слушания", — заявила Галямина. Несмотря на то, что, по ее словам, обсуждение программы реновации привело к всплеску гражданской активности, и многие стали оформлять землю под своими домами или выдвинулись в независимые муниципальные депутаты, о постоянном общественном движении пока говорить нельзя.

"И все же несколько проектов на этой волне все-таки стали развиваться. Например, наш Штаб защиты москвичей, который рассказывает, как бороться за свои жилищные и земельные права. Пришло много людей и сейчас есть идея создать правозащитный юридический центр, который бы помогал именно в этих вопросах простым москвичам", — уточнила депутат. Власти же были вынуждены пойти на некоторые уступки, однако суть закона, который нарушает право на частную собственность, не изменилась.

"Кроме того, мы видим сейчас постепенный откат назад, когда возникают какие-то дополнения к закону в виде постановлений правительства Москвы, которые проводятся уже совершенно без всякого обсуждения. И достижения, которые были в борьбе с реновацией, они стараются нивелировать", — заявила Галямина. Так, общественникам не удалось добиться запрета на снос исторических домов в стиле конструктивизма на Русаковской улице, при этом столичные власти заявляют о намерении построить часть домов по программе именно в стиле

конструктивизма. По мнению противников программы, в дальнейшем качество жизни людей будет неизбежно снижаться, а исторический облик города изменится в худшую сторону.

"Таких историй много, а стройкомплекс Москвы это сейчас, наверное, наиболее влиятельный игрок в управлении столицей. Я даже лично уверена, что Собянин ничего с этим не может сделать, — заключила Галямина. — Потому что там крутятся такие огромные деньги и такие люди заинтересованы в этом всем, что никакие политические доводы в данном случае не срабатывают".

Ранее сообщалось, что среди подрядчиков, получивших миллиардные контракты на реновацию, оказалось множество знакомых главы стройкомплекса

Марата Хуснуллина . А большинство домов, куда сейчас переезжают участники программы реновации, были попросту

отобраны у очередников, так как изначально строились по другим программам.