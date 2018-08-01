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Стало известно, где в Петрозаводске могут установить новый памятник
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Стало известно, где в Петрозаводске могут установить новый памятник 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Архитекторы против установки монумента на набережной.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, на заседании художественной комиссии и градостроительного совета обсуждался проект памятника ювелиру фирмы «Фаберже» Михаилу Перхину.
Концепцию представил автор скульптуры — Павел Калтыгин. С предложением установить в Петрозаводске памятник Михаилу Евлампиевичу Перхину выступил Союз ювелиров России и Клуб «Российская ювелирная торговля».
По задумке, ювелир Перхин стоит, опершись на токарный станок. В архитектурном решении пьедестала частично используются присущие изделиям Перхина пропорции и декоративные элементы. Памятник высотой около 4,5 метра планируется выполнить из бронзы и малинового кварцита.
Автор предложил установить монумент на набережной Онежского озера. Присутствовавшие на заседании сошлись во мнении о том, что увековечить память Перхина нужно, однако разместить его следует в другом месте.
В числе предложений — пересечение проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского, лестница на улице Свердлова в створе Пушкинской, строящийся микрорайон на месте Александровского завода и другие. Павел Калтыгин согласился адаптировать проект согласно высказанным мнениям.
По материалам: ptzgovorit.ru
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