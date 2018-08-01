В Челябинске заблокируют семь интернет-сообществ АУЕ

Наталью Мамаеву. Заблокировать семь интернет-сообществ в социальной сети «Вконтакте», пропагандирующих криминальную субкультуру «АУЕ», потребовал в судебном порядке прокурор Центрального района Челябинска , — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на старшего помощника прокурора Челябинской области

В ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию было выявлено семь интернет-сообществ, на которых размещена информация неформальной субкультуры, воспевающей криминальные традиции, сложившиеся в местах лишения свободы, асоциальное поведение, тунеядство, престижность совершения преступлений, вымогательство у сверстников денег для их передачи заключенным исправительных учреждений. «Арестантский уклад един», «Смерть ментам, свободу ворам» — вот основные лозунги движения «АУЕ». Как правило, жертвами этой псевдокультуры становятся молодые люди, не желающие честно жить и трудиться.