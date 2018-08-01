Готовность объектов энергетики Петербурга к отопительному сезону составляет 63% 

Об этом сообщил замглавы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Игорь Комаров на заседании Коллегии ведомства.
Он напомнил, что было принято решение не проводить испытательные и ремонтные работы на теплосетях во время проведения различных мероприятий, в том числе международного масштаба (Петербургский Международный экономический форум, Чемпионат мира по футболу, празднование Дня ВМФ), чтобы не создавать дополнительных транспортных и иных проблем. В связи с этим, период подготовки к отопительному сезону сократился на 47 дней.
«Несмотря на это, мы находимся в графике работ. Как и планировалось, с 1 сентября мы приступим к опробованию систем теплоснабжения», — заключил Игорь Комаров.