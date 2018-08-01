Ещё
Готовность объектов энергетики Петербурга к отопительному сезону составляет 63%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

Готовность объектов энергетики Петербурга к отопительному сезону составляет 63% 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Об этом сообщил замглавы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Игорь Комаров на заседании Коллегии ведомства.
Он напомнил, что было принято решение не проводить испытательные и ремонтные работы на теплосетях во время проведения различных мероприятий, в том числе международного масштаба (Петербургский Международный экономический форум, Чемпионат мира по футболу, празднование Дня ВМФ), чтобы не создавать дополнительных транспортных и иных проблем. В связи с этим, период подготовки к отопительному сезону сократился на 47 дней.
«Несмотря на это, мы находимся в графике работ. Как и планировалось, с 1 сентября мы приступим к опробованию систем теплоснабжения», — заключил Игорь Комаров.
АСН-Инфо: последние новости
Использования BIM уже требуют сами заказчики Около 18% труб и запорной арматуры не выдержали проверки в лаборатории В ЖК «Две Эпохи» завершены работы по благоустройству
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России179
Новая страна признала Крым российским124
В застенках ДНР нашлись сотни россиян248
Лепс ударил Аллу Михееву397
Российских журналистов в Африке убила экономия48
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение