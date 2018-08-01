Готовность объектов энергетики Петербурга к отопительному сезону составляет 63%

Об этом сообщил замглавы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Игорь Комаров на заседании Коллегии ведомства.

Он напомнил, что было принято решение не проводить испытательные и ремонтные работы на теплосетях во время проведения различных мероприятий, в том числе международного масштаба (Петербургский Международный экономический форум, Чемпионат мира по футболу, празднование Дня ВМФ), чтобы не создавать дополнительных транспортных и иных проблем. В связи с этим, период подготовки к отопительному сезону сократился на 47 дней.