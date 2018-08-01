Как бандеровцы «воевали» с фашистами

30 июня 1941 г. во Львове был обнародован «Акт провозглашения Украинского Государства». Он заканчивался словами: «да здравствует руководитель Организации украинских националистов и украинского народа Степан Бандера !» ОУН (запрещенная в России организация) добивалась создания независимого государства несколько десятилетий. Сотрудничество с немцами, казалось, дало ей возможность осуществить эти планы.

В начале сентября 1939 г. Бандера был выпущен из тюрьмы, где отбывал пожизненный срок за организацию убийства Бронислава Перацкого, министра внутренних дел Польши . Бандера принял немецкие условия и согласился содействовать.

При этом он декларировал, что, в первую очередь, отстаивает интересы Украины , справедливо сознавая, что полностью независимое государство немцам не выгодно. Иную позицию занимал Андрей Мельник — прогерманский настроенный лидер ОУН*. Под влиянием разногласий в феврале 1940 г. ОУН раскололась на бандеровское и мельниковское крыло.

Провозглашение независимого государства

В начале 1941 г. сподвижники Бандеры Стецько, Лебедь и Шухевич начали руководить созданием Украинского легиона, насчитывавшего около 800 человек. Бандера, скорее всего, санкционировал их работу. С немецкой стороны надзор осуществлял абвер.

Позднее Бандера говорил, что сотрудники абвера намекали ему, «что, возможно, возникнет украинское правительство , которое, возможно, будет передано в руки украинцев».

В ночь на 30 июня батальон «Нахтигаль» вступил во Львов. Днем был провозглашен акт. По мнению бывшего участника ОУН Льва Шанковского, в случае признания немцами независимости Украины ОУН была готова и дальше сотрудничать с Германией

Однако Гитлеру самовольство ОУН не понравилось. Он пришел в ярость и приказал наказать тех, «кто допустил это славянское свинство».

Арест Бандеры и сподвижников

3 июля Бандера был приглашен на беседу с несколькими немецкими чиновниками. Там он старался оправдаться, говоря, что «ОУН искренне во всех отношениях сотрудничала со всеми немецкими инстанциями». По словам руководителя ОУН, задачей организации в этом сотрудничестве была работа в тылу и выполнение заданий от вермахта.

5 июля Бандера был арестован и помещен в концлагерь Заксенхаузен. Вскоре туда же был отправлен и Стецько. В разных источниках по-разному освещается вопрос их пребывания в лагере.

Одни ученые полагают, что Бандера просидел три года в одиночной камере, подвергаясь лишениям. Другие же пишут, что он «получил особый статус в качестве так называемого почётного заключенного, имел большую меблированную камеру со спальней и гостиной, даже картины на стенах и на полу ковер». Сподвижникам Бандеры позволяли получать посылки и деньги от родных, перемещаться по лагерю и даже, как пишет Эдвард Прус, посещать замок Фриденталь, где готовили диверсантов для отправки на территорию Украины. [С-BLOCK]

В распространяемых пропагандистских листовках немцы называли Бандеру «пособником Сталина». Однако хотя бандеровское крыло ОУН и УПА* находились на нелегальном положении, между ними и немцами существовало неофициальное перемирие.

В 1944 г. немецкие власти попытались вновь привлечь Бандеру к активной работе на их стороне, но он настаивал на признании независимого государства. Немцы не согласились, и до конца войны Бандера жил в Германии, не имея определенного статуса.

Однако есть протоколы допроса Зигфрида Мюллера, сотрудника «Абверкоманды-202», который говорил, что между немцами и Бандерой все-таки состоялось подобие соглашения: «Бандера имел указание Главного управления имперской безопасности собрать всех украинских националистов в районе Берлина и оборонять город от наступавших частей Красной Армии. Бандера создал отряды украинских националистов, которые действовали в Берлине в составе фольксштурмов, а сам бежал».

Батальоны ОУН и «Галичина»

В первые дни оккупации Львова были расстреляны многие евреи, сторонники советской власти, польские интеллигенты. В 1960 г. СССР обвинил в массовой расправе «Нахтигаль» и отдельно — его немецкого куратора Оберлендера.

Сейчас есть также мнение, что виновниками произошедшего были неорганизованные националисты и немцы. Польский историк Зигмунд Альберт пишет, что если бы виновны были украинцы, то «гамбургский прокурор не признал бы после войны, что это было дело его соотечественников немцев». Возможно, бойцы батальона принимали участие в расправе под видом гражданских лиц.

Печально известная дивизия СС «Галичина» не имела к бандеровской организации отношения. В немецких документах она фигурировала как германское подразделение и относилась к Waffen-SS. [С-BLOCK]

Батальоны Украинского легиона немцы свели в 201-й охранный батальон, подчинявшийся армейскому командованию и некоторое время воевавший против партизан в Белоруссии . В 1942 г., когда стало ясно, что гитлеровское правительство не признает независимость Украины, бойцы отказались служить и разъехались по домам. Позже многие из них вступили в антисоветское подполье.

Печальна судьба и 621 члена ОУН из «мельниковского крыла», которые были расстреляны в 1943 г. в Киеве. По одним сведениям, они погибли в Бабьем Яру, по другим, — были казнены в гестапо.

Летом 1943 г. начали фиксироваться случаи нападения формирований ОУН на склады и другие тыловые учреждения вермахта. Но это была не столько борьба, сколько мародерство. Немцы расстреляли нескольких нападавших, но большую часть отпускали.

Волынская резня

В марте-июле 1943 г. на Волыни произошла самая большая трагедия, в которой обвиняют УПА* и ОУН. В ходе расправ погибло до 100 тысяч поляков. После начала ответных действий польской стороны появились жертвы среди украинцев. Фактически это был геноцид польского населения. ОУН с самого начала существования была настроена резко против поляков.

Случаи жестоких расправ над поляками членами ОУН на территории Украины фиксировались неоднократно. Это не было «сотрудничеством с фашистами». Это, скорее, было реализацией тех идей, на которых базировалось движение. Недаром Бандера был посажен в тюрьму именно из-за активных антипольских действий.

Герой или террорист?

Бандера и его сторонники были столь же жестоки, сколь и остальные воюющие стороны. НКВД и Гестапо без жалости расправлялись с пленными, ОУН в этом им не уступала. Организация убивала мирных людей, присланных на работу еще до войны — врачей, инженеров, учителей — только за то, что они были, как тогда говорили, «восточниками».

Однако и советская сторона внесла лепту в образ ОУН: сотрудники МГБ совершали преступления и выдавали их за бандеровские зверства. Помощь формированиям ОУН каралась не меньше, чем сотрудничество с гитлеровцами.

По-видимому, вопрос отношения к Бандере и его движению останется камнем преткновения между историками и политиками еще на долгие годы.

* (организация запрещена на территории РФ)