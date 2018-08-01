«Ижавиа» пополнит авиапарк четырьмя новыми самолетами до конца года 

ИЖЕВСК, 1 августа. /ТАСС/. Компания «Ижавиа» планирует пополнить авиапарк четырьмя новыми самолетами до конца текущего года, об этом ТАСС рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
"До конца текущего года планируется приобретение четырех воздушных судов моделей Boeing-737 и Airbus A320neo", — сказала собеседница агентства, добавив, что, сколько именно будет закуплено Boeing, а сколько Airbus, пока уточняется.
АО «Ижавиа» — российская авиакомпания, осуществляющая регулярные внутренние и грузовые авиаперевозки, находится в собственности у правительства Удмуртии. Выполняет рейсы из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Симферополь, Сочи, Нижневартовск, Краснодар.