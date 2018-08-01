Участники «Активного долголетия» стали гостями праздника

В «Усадьбе „Воронцово“ завершился праздник, проходивший в рамках программы „Московского долголетия“ „ПОЧЕТное поколение“.

Ольга Скобкина приехала из Теплого Стана. У себя в районе она возглавляет творческое объединение „Гармония“, где пенсионеры могут позаниматься и модульным оригами, и бумажной архитектурой, и голландским вязанием крючком, и даже норвежской керамикой. Работы этого объединения ежегодно выставляются в ДК „Меридиан“.

Гости праздника смогли поучаствовать в разнообразных мастер-классах, которые дня них провели руководители окружных творческих студий.

Праздник очень понравился участникам, и многие из них выразили желание приезжать в Воронцовский парк, чтобы заниматься в работающих здесь кружках и секциях, которые успешно действуют в рамках городской программы „Московское долголетие“.