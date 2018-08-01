Как в Липецкой авиашколе обучали будущих летчиков Гитлера

Есть две популярные гипотезы, связанные с довоенной Липецкой авиашколой по подготовке немецких летчиков — якобы СССР таким образом взрастил ядро будущих гитлеровских асов люфтваффе и будто бы у будущего рейхсминистра авиации Германии Германа Геринга была любовница в Липецке , и потому во время Великой Отечественной «воспитанники авиашколы» этот город не бомбили. Все это неправда, и досужие домыслы без труда опровергаются документально подтвержденными фактами.

Не только они, но и мы С 1925 года на территории Липецка было организована работа секретной авиационной школы и испытательного центра, где обучались немецкие летчики. Кстати, не только они одни — за 8 лет существования этого совсекретного объекта в нем получили квалификацию более 200 немецких и свыше 140 советских пилотов. Кроме того, в «секретной авиашколе» учились и наши авиатехники. «Зашифрованная» авиашкола за всю историю своего существования среди посвященных в ее деятельность вовсе не считалась чисто «немецкой».

Их деньги, наши возможности

По Версальскому договору, Германия не должна была иметь военную авиацию. Проект создания Липецкой авиашколы в этой связи преследовал обоюдовыгодные цели — и для немцев, и для Красной Армии — иностранцы получали плацдарм для совершенствования летной выучки и применения современных технологий полета, а советские авиаторы могли тем временем бесплатно, на праве хозяев, перенимать зарубежный опыт.

Поэтому руководство молодого, но уже весьма влиятельного в мировом масштабе государства СССР приняло решение о сотрудничестве с Германией. Следует отметить, что это взаимодействие между двумя государствами началось задолго до возникновения антагонизма между Германией и Советским Союзом — как только к власти пришел Гитлер, деятельность Липецкой авиашколы свернули.

В этой связи важно отметить, что финансирование и материальное обеспечение строительства инфраструктуры авиашколы взяли на себя, главным образом, немцы — из Германии для этих целей шли составы стройматериалов и техники. Возглавлял Липецкую авиашколу майор Вальтер Штар, командир германской эскадрильи в Первой мировой войне.

Чем они занимались

В Липецкой школе были созданы условия для испытания современных немецких самолетов, германские летчики учились не только пилотированию, но и бомбометанию, стрельбе по мишеням. За 8 лет обучения в Липецкой авиашколе несколько немецких пилотов погибли из-за нарушения техники безопасности полетов. Пилотирование, парашютная подготовка и многое другое, связанное с управлением боевого самолета, — все эти нюансы слушатели Липецкой авиашколы вбирали в себя вместе с советскими военнослужащими.

Историки сопоставили количество обучающихся в авиацентре за эти годы и пришли к выводу, что немцев и советских летчиков тогда было примерно поровну.

Развенчивание стереотипов

Герман Геринг, к счастью, никогда в Липецке не был, и, соответственно, любовниц там не заводил. Команд не бомбить Липецк как прародину германского люфтваффе в Великую Отечественную войну он, конечно же, не отдавал. Липецк бомбили. В результате этих налетов погибло свыше 300 мирных жителей.

Липецкая авиашкола никогда не являлась ключевым полигоном для подготовки и развития германской авиации. Немцы нелегально и не менее успешно обучались и в других местах — германские секретные военные авиашколы давали не менее успешную подготовку. Нелегально до 1932 года в нескольких таких засекреченных объектах подготовили порядка 2 000 тысяч пилотов люфтваффе. Да и основные бомбардировщики и истребители гитлеровских люфтваффе создавались гораздо позже закрытия Липецкой авиашколы.