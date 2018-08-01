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Дирекция парков и скверов ищет мастеров для «лечения» мишек и льва из «Калейдоскопа»
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Дирекция парков и скверов ищет мастеров для «лечения» мишек и льва из «Калейдоскопа» 

Казанский репортер 35 минут назад
Фото: Казанский репортер
В казанском парке «Калейдоскоп» на улице Сыртлановой неизвестные вандалы сломали деревянные фигуры. О происшествии в официальном аккаунте на страницах Инстаграм рассказали представители дирекции парков и скверов. Для восстановления фигур понадобится помощь профессионалов. В дирекции надеются, что помощь окажет кто-то из жителей города. «Мы оперативно устраняем все последствия, но есть сложные объекты, требующие особого мастерства, как, например, скульптуры в парке „Калейдоскоп“, — отмечено в сообщении. Помощь требуется с приведением в порядок мишек и льва, резюмируют просители.
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