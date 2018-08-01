Около 700 предпринимателей претендовали на право торговли в киосках Москвы с начала 2018 г.

Около 700 предпринимателей претендовали на право торговли в нестационарных торговых объектах (НТО) Москвы с начала 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента города по конкурентной политике.

«За право торговли в 114 уличных НТО боролись 689 участников по итогам аукционов с начала 2018 г. В среднем на лот претендовали по шесть-семь участников. Любопытно, что самая высокая конкуренция наблюдалась не в центральном районе, а на юге столицы. На киоски в Северном Орехово-Борисово и в районе Царицыно по улице Кантемировская претендовали по 14 участников», — приводятся в материале слова главы департамента по конкурентной политике столицы Геннадия Дегтева

Он отметил, что второе место поделили киоски возле станций метро «Алексеевская» и «Краснопресненская». За данные торговые точки боролись по 13 участников.

«В среднем итоговая стоимость одного квадратного метра составила 4,6 тыс. руб. Самыми привлекательными округами для предпринимателей, специализирующихся на нестационарной торговле, стали ЮЗАО и ЮАО», — подчеркнули в сообщении.

В настоящее время на аукционы выставлены 115 лотов в 10 округах Москвы. Победители заключат договор с фиксированной ставкой аренды сроком на 5 лет. Самыми популярными специализациями стали: «Мороженое», «Овощи и фрукты», «Цветы» и «Хлеб».