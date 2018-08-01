Исторический парк в Махачкале проводит конкурс на лучший видео-ролик о Дагестане

Исторический парк в Махачкале проводит конкурс на лучший видео-ролик о ДагестанеКонкурс «Моя любимая Родина» запустили на республиканской площадке масштабного экспозиционного комплекса « Россия — моя история». Желающим принять участие необходимо снять видео-ролик, в котором демонстрируется красота малой родины. Победителей отберут в сентябре путем голосования в социальной сети, те, кто наберет большее количество голосов, будут награждены ценными призами. Целью конкурсного мероприятия, как сообщили в пресс-службе парка, является привлечение внимания жителей на уникальность природы и культуры Дагестана