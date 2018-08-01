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Исторический парк в Махачкале проводит конкурс на лучший видео-ролик о Дагестане
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Исторический парк в Махачкале проводит конкурс на лучший видео-ролик о Дагестане 

Mirmol.ru 37 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Исторический парк в Махачкале проводит конкурс на лучший видео-ролик о ДагестанеКонкурс «Моя любимая Родина» запустили на республиканской площадке масштабного экспозиционного комплекса «Россия — моя история».
Желающим принять участие необходимо снять видео-ролик, в котором демонстрируется красота малой родины.
Победителей отберут в сентябре путем голосования в социальной сети, те, кто наберет большее количество голосов, будут награждены ценными призами.
Целью конкурсного мероприятия, как сообщили в пресс-службе парка, является привлечение внимания жителей на уникальность природы и культуры Дагестана.
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