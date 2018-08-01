Колхозникам в Ростовской области не платили зарплату

В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Новоселовский», который находится на территории Орловского района Ростовской области , сотрудникам задолжали более 1,5 млн руб заработной платы. Об этом рассказали в донской прокуратуре.

После вмешательства прокуратуры руководство предприятие расплатилось по долгам с 77 сотрудниками. Компания и ее директор были оштрафованы за нарушения.

«Юридическое лицо, а также руководитель предприятия привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП», — отметили в надзорном ведомстве.