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Колхозникам в Ростовской области не платили зарплату
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Колхозникам в Ростовской области не платили зарплату 

Деловое сообщество 43 минуты назад
В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Новоселовский», который находится на территории Орловского района Ростовской области, сотрудникам задолжали более 1,5 млн руб заработной платы. Об этом рассказали в донской прокуратуре.
После вмешательства прокуратуры руководство предприятие расплатилось по долгам с 77 сотрудниками. Компания и ее директор были оштрафованы за нарушения.
«Юридическое лицо, а также руководитель предприятия привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП», — отметили в надзорном ведомстве.
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