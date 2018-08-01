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Заявление от покойника: убитый уральский бизнесмен подал иск в суд
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Заявление от покойника: убитый уральский бизнесмен подал иск в суд 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В картотеке свердловского арбитражного суда появился иск от мертвеца: убитый в апреле этого года предприниматель Павел Неверов добивается признания банкротом своей жены, задолжавшей 2,3 миллиона рублей.
Заявление в арбитражном суде появилось накануне, также в этот же день от Неверова было подано ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины.
Каким образом усопший мог обратиться в суд — неизвестно. Корреспондент «ФедералПресс» попытался связаться с пресс-службой арбитражного суда Свердловской области, но комментария достать пока не удалось — там не берут трубку.
«ФедералПресс» напоминает, 27 апреля в ходе перестрелки в жилом комплексе «Бажовский» в центре Екатеринбурга был убит бизнесмен Павел Неверов. Как выяснилось позже, его застрелил бывший партнер по бизнесу Олег Елкин.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что конфликт произошел из-за того, что компания, собственником которой был Елкин, обанкротилась из-за неправильно избранной тогда директором компании Павлом Неверовым политики ведения бизнеса. По версии следствия Елкин решил отомстить своему бизнес-партнеру за огромные накопленные долги предприятия. Он застрелил из пистолета сначала Неверова, а потом себя. Оба, в итоге, погибли.
Фото: страница Facebook Павла Неверова.
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