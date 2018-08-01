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Портнов: Порошенко пытается взять контроль над Антикоррупционным судом
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Портнов: Порошенко пытается взять контроль над Антикоррупционным судом 

Украина.ру 47 минут назад
Фото: Украина.ру
Пока вы там ждёте Томас с НАТО и Геперлупом, развернулась борьба Банковой за контроль над формированием антикоррупционного суда.
Подконтрольные Порошенко судебные функционеры внезапно и одновременно стали распространять в СМИ сигнал, что назначенный по квоте Народного Фронта Глава квалификационной комиссии судей, ответственный за набор антикоррупционных судей, должен остаться на своём посту ещё немного, проработав не четыре года, шесть.
Мы, конечно, не возражаем, хоть двадцать шесть, но закон предусматривает не только четыре, но ещё и исчезновение квоты, по которой чиновник назначен.
А реальная суть этой борьбы в том, что у подконтрольного Порошенко Главы ВККС полномочия истекают уже через несколько месяцев, как раз в самый разгар формирования антикоррупционного суда. И попытки оставить его на этом удобном участке грозит не только делегитимизацией антикоррупционного суда, но и десятками исков от проигравших в этом забеге кандидатов.
Конечно, немного удивляет тупость и храбрость, с которой функционеры Порошенко на голубом глазу и как-бы невзначай продлевают срок своему судебному чиновнику, но мы для того и следим за каждым шагом этого организованного преступного сообщества, чтоб оно перед своим концом не успело сформировать себе ещё и антикоррупционный суд.
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