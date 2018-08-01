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Проект по выработке фотоэлектрической энергии избавляет от нищеты жителей Китая
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Проект по выработке фотоэлектрической энергии избавляет от нищеты жителей Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хэфэй, 1 августа /Синьхуа/ — Более 960 тыс. домохозяйств охвачены проектом по выработке фотоэлектрической энергии в Китае. Об этом стало известно на общенациональной рабочей конференции по ликвидации бедности с помощью фотоэлектрической энергии, прошедшей во вторник в провинции Аньхой на востоке Китая.
Как сообщил замглавы Государственного управления по делам энергетики Ци Чэнъюань, по состоянию на конец 2017 года фотоэлектрические установки были построены в 940 уездах 25 провинций и напрямую служили 965 тыс. бедных семей.
Проект по выработке фотоэлектрической энергии содействует повышению доходов семей, позволяя им «продавать» солнечную энергию правительству.
За последние пять Китай избавил от нищеты более 60 млн человек. Коэффициент бедности в стране сократился с 10,2 процента до менее 4 процентов на фоне реализации мер по всестороннему построению среднезажиточного общества к 2020 году. К этому времени крайняя нищета будет полностью искоренена. -0-
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