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Сергей Дугин: «Нет сомнений, что город подготовят к зиме в полном объеме»
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Сергей Дугин: «Нет сомнений, что город подготовят к зиме в полном объеме» 

АиФ — Алтай 46 минут назад
Накануне, 31 июня, глава Барнаула Сергей Дугин провел выездное совещание по подготовке города к предстоящему осенне-зимнему периоду. Руководство города оценило ход работ по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях на примере одного из основных участков работ Сибирской генерирующей компании по модернизации тепловых сетей города — на пересечении Павловского тракта и улицы Попова.
Главный инженер теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Сергей Климов рассказал о ходе проводимых на участке работ по техническому перевооружению двух тепломагистралей. Модернизация ведется в рамках реализации инвестиционной программы компании.
Энергетики планируют обновить трубопроводы с увеличением их диаметра с 700 мм до 800 мм. В проходном канале под Павловским трактом будет заменен трубопровод диаметром 1000 мм. Всего на данном участке поменяют 540 погонных метров трубопроводов. Также здесь предусмотрена замена плит перекрытия канала с последующим восстановлением автодорожного полотна.
— Это позволит произвести технологическое присоединение жилых домов, административных зданий и социальных объектов в кварталах 2008, 2011 к мощностям Барнаульской ТЭЦ-3 СГК, а также значительно повысит надежность теплоснабжения прилегающих микрорайонов, — отметил Сергей Климов.
Председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула Александр Кощеев пояснил, что в этом году СГК особое внимание уделило ремонту магистральных трубопроводов.
— Основные объемы ремонта выполнены. Трассы включены в работу. Предстоит восстановление благоустройства. Осталось завершить ремонт на пересечении Ленинского проспекта с улицей П. Сухова, на улице Северо-Западной, — отметил он.
По словам Сергея Дугина, общий объем средств, направленных на подготовку городского хозяйства к работе в зимних условиях, составляет 590 млн рублей, из них 125 млн рублей выделяется из городского бюджета. Затраты на реализацию ремонтной кампании теплосетевого подразделения СГК составят 299,8 млн рублей. При этом компания реализует также и инвестиционную кампанию с объемом вложений 739 млн рублей.
— Подготовка города к зиме идет планомерно, работа носит системный характер. В настоящее время завершаются работы на объектах теплосетевого хозяйства, в том числе, перекладка теплотрасс и ремонт оборудования, создание запасов топлива. Еженедельно проводится заседание городского штаба по подготовке к зиме. Работы идут в соответствии с графиком. Наша главная задача — обеспечить надежную работу всех объектов жизнеобеспечения города в зимних условиях, получить паспорт готовности. На особом контроле — социальные объекты, ветхие и аварийные дома. С первого августа начинается приемка учреждений образования. Нет никаких сомнений, что город будет подготовлен к зиме в полном объеме, — резюмировал Сергей Дугин.
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