Население Курской области болеет реже, чем в других регионах 

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России
Изданию "Российская газета" в ведомстве пояснили, что в прошлом году в среднем по России было зарегистрировано 161 776 недугов на 100 тысяч населения. «Лидером» по этому показателю стал Алтайский край: на 100 тысяч жителей пришлось 253 429,5 заболевания. В пятерку самых «болезненных» регионов также вошли Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Карелия и Республика Коми.
В Кабардино-Балкарии зафиксировано меньше болезней — 95 473,8 на душу населения. Наименьшие показатели заболеваемости также отмечены в Чечне, Курской области, Республике Тыва и Астраханской области.