Центр Архангельска и 29-й лесозавод: где в Архангельске не будет воды

Учитывая, как часто архангелогородцы остаются без воды, пора покупать бидоны

Сегодня без холодной воды остались жители центра Архангельска и поселка 29-й лесозавод. До 17:00 воды не будет в домах по следующим адресам:

ул. Гагарина, 6, пр. Троицкий, 192, 194, 196, 198, ул. Гагарина, 4.

На час раньше холодная вода появится на ул. Клепача, 7, 9, 11, 13, 15 и в посёлке 29-го лесозавода.

С 9:00 до 17:00 из-за ремонтных работ приостановлена подача электроэнергии:

ул. Володарского, 58, 61, 63-66, 65/1, 65/2, 66/1, 67, 67/1, 68, 69, 71, 72, пр. Обводный канал, 27, 35, 37, пр. Сов. Космонавтов, 64-68, 69, 65/1, 67/1, 70, 74, 74/1, 76, ул. Поморская, 64.

До 19.00 электричества не будет в домах:

ул. Суханова, 1-15, ул. Кузнечевская, 1-20, ул. Красная Партизан, 30, 32, 34, ул. Челюскинцев, 52, 53, 54, 55, ул. Ярославская, 45/1, ул. Терёхина, 42, 44, 46, 52, 54, ул. Розмыслова, 15, 18-27, 31, 33-36, ул. Новоземельская, 3-7, 9-11, 14-20, 22-25, 27-30, ул. Краснофлотская, 33, 35, 39, 41, 43, 47, ул. Шилова, 1-33.