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Чиновникам Аляски пришлось пересесть за печатные машинки из-за вируса-вымогателя
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Чиновникам Аляски пришлось пересесть за печатные машинки из-за вируса-вымогателя 

Пятый канал 18 минут назад
Фото: Пятый канал
Вирус-шифровальщик BitPaymer, известный также как FriedEx вывел из строя всю цифровую инфраструктуру районе Матануска-Суситна в столице Аляски Анкориджа. Чиновникам местной администрации на целую неделю пришлось пересесть пишущие машинки, и за это время специалистам удалось восстановить менее одной пятой части серверов.
Как сообщает интернет-портал CNnews, атака произошла 24 июля, а сама вредоносная программа попала в инфраструктуру Матануски-Суситны в начале мая и почти три месяца была неактивна. Антивирусные программы ее не заметили. Сейчас восстановительные работы еще продолжаются, в ФБР проводит расследование. был ли выплачен злоумышленникам какой-либо выкуп, в администрации города не сообщают.
Ранее Пятый канал рассказывал о вирусе-шифровальщике Petya, который летом 2017 года парализовал десятки тысяч компьютеров по всему миру.
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