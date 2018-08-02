Чиновникам Аляски пришлось пересесть за печатные машинки из-за вируса-вымогателя

Вирус-шифровальщик BitPaymer, известный также как FriedEx вывел из строя всю цифровую инфраструктуру районе Матануска-Суситна в столице Аляски Анкориджа. Чиновникам местной администрации на целую неделю пришлось пересесть пишущие машинки, и за это время специалистам удалось восстановить менее одной пятой части серверов.

Как сообщает интернет-портал CNnews, атака произошла 24 июля, а сама вредоносная программа попала в инфраструктуру Матануски-Суситны в начале мая и почти три месяца была неактивна. Антивирусные программы ее не заметили. Сейчас восстановительные работы еще продолжаются, в ФБР проводит расследование. был ли выплачен злоумышленникам какой-либо выкуп, в администрации города не сообщают.

Ранее Пятый канал рассказывал о вирусе-шифровальщике Petya, который летом 2017 года парализовал десятки тысяч компьютеров по всему миру.