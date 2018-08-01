Ещё
Атака вымогателя заставила целый штат Аляски использовать ручку и бумагу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В застенках ДНР нашлись сотни россиян

Атака вымогателя заставила целый штат Аляски использовать ручку и бумагу 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Фото: CNews.ru
Официальные представители одного из боро Аляски (США) Матануски-Суситны заявили, что власти до сих пор восстанавливают системы после атаки вымогателя, которая произошла на прошлой неделе, 24 июля. Эта кибератака затронула правительственные сети и привела к отключению большого количества ИТ-систем.
Комментарии удалось получить от директора по связям с общественностью Пэтти Салливана.
«Во вторник власти были вынуждены сначала отключить серверы друг от друга, а затем весь боро от интернета, так как факт проведения масштабной целевой кибератаки стал очевиден», — заявил господин Салливан.
«С этих пор инфраструктура подвергается реорганизации, компьютеры чистятся, а работа электронной почты, телефонов и сетевой доступ восстанавливаются».
Должностные лица заявляют, что пострадало около 650 десктопов и серверов. Сейчас эти машины тщательно проверяются, все вредоносное на них удаляется. В общем, власти создают новую, чистую сеть.
Данные платежных карт, скорее всего, не были скомпрометированы, так как находились у сторонних компаний, а не на серверах боро. Также чиновники сообщили, что нет никаких доказательств того, что какая-либо персональная информация граждан попала в руки киберпреступников.
Самое забавное в этой ситуации — государственные служащие не растерялись, когда пропал доступ к интернету. Многие достали пишущие машинки из шкафов, а также использовали ручки и бумагу для квитанций.
ИТ-специалисты боро уже связались с ФБР, чтобы вместе идентифицировать вредоносную программу, которую в ходе атаки использовали злоумышленники. Эксперты, к слову, считают, что в кибероперации были задействованы несколько зловредов.
Среди них якобы был некий троян, шифровальщик и программа вида «часовая бомба» (time bomb).
Anti-Malware.ru: последние новости
Пентагон создает черный список программного обеспечения из России, Китая 11 000 личных сообщений Wikileaks в Twitter теперь доступны всем Определены новые требования для размещения данных россиян в ЕБС
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье79
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал299
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва26
Лепс ударил Аллу Михееву378
Болгария ужесточает визовый режим17
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение