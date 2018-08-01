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В Кировской области открылся охотничий сезон
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В Кировской области открылся охотничий сезон 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Осенне-зимний сезон охоты 2018 — 2019 года открывается на территории Кировской области с сегодняшнего дня, сообщили в пресс-центре Правительства области.
С 1 августа разрешена охота на медведя в охотничьих угодьях, закреплённых за охотпользователями. В общедоступных охотничьих угодьях охота начнется 15 августа.
С 18 августа открывается охота на водоплавающую и боровую дичь. Согласно нормам суточной допустимой добычи в Кировской области один охотник в день может добыть одного глухаря, трех тетеревов и пять рябчиков. На добычу водоплавающих видов, таких как утки, чирки ограничения не устанавливаются.
Сезон охоты на водоплавающую дичь продлится до 15 ноября 2018 года, на боровую (глухарь, тетерев, рябчик) — до 28 февраля 2019 года.
Охота на медведей закончится 30 ноября текущего года. В соответствии с установленными лимитами охотники смогут добыть 778 медведей по всей области, в том числе 125 — в общедоступных охотничьих угодьях.
Напомним, что 28 июля в Кирове на базе стрелково-стендового клуба «Дороничи» прошло открытое распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов (медведя и лося) в общедоступных охотничьих угодьях Кировской области с участием руководителей региона. Распределение проходило методом случайной выборки в форме жеребьевки.
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Кировской области охотники также могут получить в управлении охраны и использования животного мира (г. Киров, ул. Володарского, 82), а также в районах у государственных инспекторов по охране диких животных КОГКУ «Центр охраны и использования животного мира», в районных пунктах МФЦ или через порталы государственных услуг.
Заместитель министра, начальник управления охраны и использования животного мира Кировской области Дмитрий Анисимов обратился ко всем охотникам с просьбой не нарушать Правила охоты, соблюдать установленные сроки, требования техники безопасности, использовать разрешённые орудия охоты и иметь при себе все необходимые документы.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
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