Юго-восток Татарстана просит защиты у Путина от ВИЧ

Активисты привели статистические данные: на юго-востоке республики число заболевших составляет 2% от общего числа населения. Авторы петиции просят ассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования из федеральных средств для системы здравоохранения Республики Татарстан, называя сложившуюся ситуацию «катастрофой»

ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» в свою очередь объявил о проведении «Всероссийского дня тестирования на ВИЧ» 8 июля.

Напомним, в России назвали основную причину распространения и заражения ВИЧ-инфекцией. По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академика РАН Вадима Покровского, в настоящее время в России инфицировано 2,5% населения, то есть каждый сороковой гражданин