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Юго-восток Татарстана просит защиты у Путина от ВИЧ
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Юго-восток Татарстана просит защиты у Путина от ВИЧ 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители юго-востока Татарстана обратились к Владимиру Путину с просьбой решить проблему с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией в регионе. «Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых общественных организаций, люди, живущие с ВИЧ, жители городов Альметьевск, Бугульма и Лениногорск, просим Вас дать указание Минздраву РТ обратить внимание на катастрофическую ситуацию с распространенностью ВИЧ на юго-востоке Республики Татарстан и безотлагательно начать масштабную профилактическую работу», — говорится в тексте.
Активисты привели статистические данные: на юго-востоке республики число заболевших составляет 2% от общего числа населения. Авторы петиции просят ассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования из федеральных средств для системы здравоохранения Республики Татарстан, называя сложившуюся ситуацию «катастрофой»
ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» в свою очередь объявил о проведении «Всероссийского дня тестирования на ВИЧ» 8 июля.
Напомним, в России назвали основную причину распространения и заражения ВИЧ-инфекцией. По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академика РАН Вадима Покровского, в настоящее время в России инфицировано 2,5% населения, то есть каждый сороковой гражданин
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