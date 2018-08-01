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Замглавы администрации Шлиссельбурга подозревают в пологе
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Замглавы администрации Шлиссельбурга подозревают в пологе 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Замглавы администрации Шлиссельбурга (Кировский район Ленобласти) Татьяну Лоскутову подозревают в служебном подлоге.
Как сообщили «ФедералПресс» в Следкоме региона, по предварительной версии следователей, чиновница фальсифицировала документы о временной приостановке деятельности бассейна.
Фальшивое постановление подозреваемая, исполнявшая на тот момент обязанности замглавы, составила уже после несчастного случая 7 июня, когда на детей в бассейне обрушились потолочные перекрытия.
Как сообщил в «ФедераПресс» источник в правоохранительных органах, Лоскутова пыталась переложить ответственность за ЧП на директора бассейна, который, якобы, несмотря на запретительный документ, продолжал эксплуатацию здания.
Следствие по уголовному делу продолжается.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», потолок в бассейне в Шлиссельбурге обрушился 7 июня. Пострадали двое детей (обоим по 8 лет), на них упали куски кирпича и пластика с потолка бассейна, здание которого было построено на Малоневском канале в советские времена и много лет не ремонтировалось. Следователи завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторчин
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