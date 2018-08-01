Региональным журналистам разъясняют порядок жеребьевки 

Сегодня, 1 августа, в Избирательной комиссии ЯНАО в режиме видеоконференцсвязи представителям региональных средств массовой информации разъясняют порядок жеребьевки по распределению эфирного времени и печатной площади среди зарегистрированных кандидатов на сентябрьские выборы.
Как рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» заместитель председателя Избирательной комиссии ЯНАО Игорь Горелик, жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на региональных каналах телерадиокомпаний состоится в окружном Избиркоме 6 августа в 10 часов утра. До 7 августа региональные периодические печатные издания также должны провести жеребьевку по распределению печатной площади среди кандидатов.
«Вы знаете, что в сентябре пройдут две региональные избирательные кампании — выборы губернатора Тюменской области и дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания по двум одномандатным избирательным округам. Соответственно региональные средства массовой информации обязаны представить бесплатную и платную печатную площадь и бесплатное и платное эфирное время. В связи с совмещением избирательных кампаний возникает много вопросов у СМИ о том, как правильно распределить печатную площадь и эфирное время. Для этого мы традиционно проводим обучающий семинар, готовы ответить на интересующие вопросы, предоставить методические рекомендации, нормативные акты и примеры распределения эфирного времени», — пояснил он.
Напомним, в этом году 9 сентября в регионе пройдут 11 кампаний разного уровня. Кроме прямых выборов губернатора Тюменской области, состоятся довыборы в Заксобрание Ямала по Тазовскому и Муравленковскому одномандатным округам, досрочные выборы глав Тазовского и Красноселькупского районов, а также выборы глав ряда сельских поселений и дополнительные выборы депутатов в Муравленко и Ямальском районе.