Travel-игры: угадайте на какой фотографии запачатлен Ниагарский водопад?

Давайте поиграем

Немного цифр

Ниагарский водопад на границе штата Нью-Йорк и водопад Игуасу на границе Бразилии Аргентины действительно похожи. И хоть звание самого известного водопада в мире получил Ниагарский, Игуасу в несколько раз превосходит его по размерам.

Ширина Ниагарского водопада составляет 1200 м, а высота — 53 м. (Кстати, по меркам рейтинга самых больших водопадов в мире это весьма скромно. Для сравнения высота самого большого водопада Анхель — 978 метров). Ширина Игуасу — 4000 м, а в высоту он достигает 83 м.

Увидеть своими глазами

Любой водопад — это незабываемое зрелище. И на Ниагарский водопад, и на Игуасу организуют отдельные туры и экскурсии. Водопад Игуасу вы можете посмотреть как в Бразилии, так и в Аргентине. Территория парка, на котором находится это восьмое чудо света, разделена между странами.

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