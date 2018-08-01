Сканер уязвимостей Министерства внутренней безопасности США был залит водой

Министерство внутренней безопасности США было вынуждено временно отключить от интернета две свои программы, предлагаемые организациям как государственного, так и частного сектора. Кроме того, ряд сервисов были перенесены на резервные локации. Как сообщает сайт CyberScoop, причиной послужил сбой в электроснабжении.

Национальный центр кибербезопасности и интеграции коммуникаций (National Cybersecurity and Communications Integration Center, NCCIC) представляет собой узел, где круглосуточно осуществляется мониторинг киберугроз в правительственной и критической инфраструктуре. NCCIC расположен в Арлингтоне, штат Вирджиния, однако из-за перебоев с электроснабжением, вызванных сильными ливнями, работа центра была перенесена во Флориду.

По той же причине с 26 июля не работают две программы, проводимые командой NCCIC National Cybersecurity Assessments and Technical Services (NCATS) — Cyber Hygiene и Phishing Campaign Assessment. Cyber Hygiene предназначена для удаленного обнаружения известных уязвимостей в подключенных к интернету сервисах. Программа Phishing Campaign Assessment является частью сервиса по тестированию на проникновение. Обе программы используются сотнями клиентов по всей территории США . По данным Министерства внутренней безопасности, результаты сканирования с помощью Cyber Hygiene получают 34 штата.

Из-за сильных ливней здание NCCIC сильно пострадало. Днем 26 июля часть фасада и потолок на первом этаже обвалились, а электрическая сеть была полностью выведена из строя. Из-за сбоя в электроснабжении в серверных комнатах перестали работать системы охлаждения, и как только температура достигла определенного уровня, сработала противопожарная система, залившая серверы водой. В результате серверы, используемые Cyber Hygiene и Phishing Campaign Assessment, также вышли из строя.