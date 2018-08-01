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Сканер уязвимостей Министерства внутренней безопасности США был залит водой
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Сканер уязвимостей Министерства внутренней безопасности США был залит водой 

SecurityLab.ru 54 минуты назад
Министерство внутренней безопасности США было вынуждено временно отключить от интернета две свои программы, предлагаемые организациям как государственного, так и частного сектора. Кроме того, ряд сервисов были перенесены на резервные локации. Как сообщает сайт CyberScoop, причиной послужил сбой в электроснабжении.
Национальный центр кибербезопасности и интеграции коммуникаций (National Cybersecurity and Communications Integration Center, NCCIC) представляет собой узел, где круглосуточно осуществляется мониторинг киберугроз в правительственной и критической инфраструктуре. NCCIC расположен в Арлингтоне, штат Вирджиния, однако из-за перебоев с электроснабжением, вызванных сильными ливнями, работа центра была перенесена во Флориду.
По той же причине с 26 июля не работают две программы, проводимые командой NCCIC National Cybersecurity Assessments and Technical Services (NCATS) — Cyber Hygiene и Phishing Campaign Assessment. Cyber Hygiene предназначена для удаленного обнаружения известных уязвимостей в подключенных к интернету сервисах. Программа Phishing Campaign Assessment является частью сервиса по тестированию на проникновение. Обе программы используются сотнями клиентов по всей территории США. По данным Министерства внутренней безопасности, результаты сканирования с помощью Cyber Hygiene получают 34 штата.
Из-за сильных ливней здание NCCIC сильно пострадало. Днем 26 июля часть фасада и потолок на первом этаже обвалились, а электрическая сеть была полностью выведена из строя. Из-за сбоя в электроснабжении в серверных комнатах перестали работать системы охлаждения, и как только температура достигла определенного уровня, сработала противопожарная система, залившая серверы водой. В результате серверы, используемые Cyber Hygiene и Phishing Campaign Assessment, также вышли из строя.
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