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СКР возбудил дело после падения школьницы с недостроя в Челнах
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СКР возбудил дело после падения школьницы с недостроя в Челнах 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
СКР по Татарстану возбудил уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) после того, как СМИ сообщили о падении 15-летней школьницы со второго этажа заброшенного здания в Челнах.
Напомним, 31 июля в 61 комплексе города 15-летняя девочка потеряла равновесие и упала с высоты второго этажа, она получила тяжелые травмы и находится в реанимации.
Прокуратура РТ также поручила провести проверку по этому факту, предметом которой станет исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдение требований закона при использовании муниципального имущества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, недострой принадлежит муниципалитету и местные жители не раз обращали внимание местных властей на то, что сюда забираются бездомные и дети.
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