СКР возбудил дело после падения школьницы с недостроя в Челнах

СКР по Татарстану возбудил уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) после того, как СМИ сообщили о падении 15-летней школьницы со второго этажа заброшенного здания в Челнах.

Напомним, 31 июля в 61 комплексе города 15-летняя девочка потеряла равновесие и упала с высоты второго этажа, она получила тяжелые травмы и находится в реанимации.

Прокуратура РТ также поручила провести проверку по этому факту, предметом которой станет исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдение требований закона при использовании муниципального имущества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, недострой принадлежит муниципалитету и местные жители не раз обращали внимание местных властей на то, что сюда забираются бездомные и дети.