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Тимати не признал вину по делу о нарушении общественного порядка
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Тимати не признал вину по делу о нарушении общественного порядка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Исполнитель Тимати в суде не признал вину в нарушении общественного порядка из-за концерта на улице Большая Дмитровка в Москве, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По словам Тимати на заседании Тверского районного суда, где рассматривается вопрос об административном наказании, машина не блокировала проезд, никому не был причинен ущерб.
"Мы никому не мешали, людям понравилось выступление", — сказал певец.
Как ранее сообщалось, Тимати и Егор Крид в ночь на 21 июня устроили импровизированный концерт на Большой Дмитровке. Музыканты забрались на крышу внедорожника, включили звуковую аппаратуру и исполнили несколько песен. Вокруг них собралось множество людей, в результате чего образовалась пробка, движение на улице было парализовано.
В отношении музыкантов было возбуждено административное дело по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».
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