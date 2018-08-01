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Певица Таня Герман взорвала Instagram веселым видео
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Певица Таня Герман взорвала Instagram веселым видео 

360tv.ru 59 минут назад
Российская певица Таня Герман, более известная по своему Instagram, еще сильнее прославилась благодаря шуточному ролику, выложенному в соцсеть.
На кадрах она, сидя в салоне медленно едущего автомобиля с открытой дверцей, начинает двигаться под песню канадского рэпера Дрейка. Затем она выходит из машины и, пританцовывая, идет рядом с ней. Внезапно автомобиль останавливается, а женщина, пропустив этот момент, врезается в дверцу и падает.
Девушка с юмором отнеслась к случившемуся и сопроводила видеозапись комментарием «Тот самый случай, когда довыеживалась».
Ролик моментально стал популярным. На момент публикации он собрал более 118 тысяч просмотров и множество репостов с комментариями.
Пользователи усомнились в том, что все произошло спонтанно и предположили, что нелепый инцидент является постановкой для самопиара. Тем не менее большинству видеозапись понравилась, и они от всей души поблагодарили Таню за то, что она развеселила их.
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