По кочкам, по кочкам. Почему вартовчане недовольны ремонтом городских дорог

Казалось бы, новые дороги — это хорошо, но жители Нижневартовска недовольны — старое покрытие дорожники снимают, а доводят дело до ума спустя недели.

По кочкам, по кочкам

За сезон дорожникам нужно освоить чуть больше 200 млн рублей, из них 40 млн — на ямочный ремонт и устранение колейности, остальные средства направлены на комплексный ремонт участков улиц.

Жители города и рады бы новому асфальту, да вот только после снятия старого асфальтового покрытия дороги в течение длительного времени новым асфальтом не покрывают. И приходится автомобилистам, как в детской присказке, — «по кочкам, по кочкам, по маленьким пенечкам, в ямку — бух!».

«У нас в Старом Вартовске большой ремонт затеяли, — рассказывает жительница Нижневартовска Оксана Остапенко. — Лопарева ремонтируют, теперь вот за проулок на п. Энтузиастов взялись. Но кто нам ремонтировать машины будет? У нас и так дороги ужасные, а теперь остатки асфальта сняли. Арматура торчит. А нового асфальта, по-моему, еще месяц ждать».

Вторят Оксане и водители маршрутных такси. «Улица Ханты-Мансийская недели 2-3 без покрытия стояла, — жалуется Руслан Ахмедов . — На Лопарева пару-тройку сколов на лобовом стекле и капоте получил. Я понимаю, ремонт нужен, но можно же это иначе делать. Перекрыли улицу, сделали, потом за другую взялись. А так только СТО прибыль, а нам — одни убытки».

Как пояснил начальник управления по дорожному хозяйству администрации города Геннадий Котляров, подрядчик обязан выполнить работы по ремонту дороги в срок, указанный в договоре, отсутствие покрытия в этот период времени не является нарушением: «Я рекомендую людям немного потерпеть. Мы же все хотим хорошие дороги. Понимаете, есть дата начала и окончания работ. Если в этот срок подрядчик не укладывается, мы можем его оштрафовать. Срезы на асфальте — ширина, глубина — регулируются нормативами. Арматуру подрядчик обязан срезать, а асфальт, согласно требованиям, укладывают в самый последний момент, после того, как установлены тротуары и бордюры».

Подарок городу — в свой праздник

К слову, ко Дню строителя — 12 августа, дорожники обещают сделать горожанам особый подарок — открыть обновленный полукилометровый отрезок улицы Ленина — один из ключевых проездов Нижневартовска. Работы здесь почти завершены. Осталось лишь нанести разметку и облагородить территорию.

По мнению проектировщиков, четырехполосная дорога должна разгрузить городские магистрали, ведущие в новые микрорайоны. Эти 500 метров дались строителям непросто. Работы начались ещё три года назад, с осушения болота. А сейчас здесь всё, как положено: асфальт, светодиодное освещение, велодорожки, подземная ливнёвка. Как сообщает официальный портал города, открытие магистрали станет одним из праздничных событий Дня строителя.

«По контракту подрядчик должен был завершить первый этап строительства продолжения улицы Ленина в начале августа. 11 августа мы ее откроем», — подчеркнул заместитель главы города по строительству Виктор Ситников.

В следующем году подрядчики приступят к новому участку, от Героев Самотлора до улицы Салманова. Таким образом, к 2019 году улица Ленина продлится более чем на километр. А вот в противоположной части улицы скоро появятся остановочные павильоны нового поколения. В стеклянном оформлении, с лотками для продажи кофе. Зимой они будут полностью закрываться и отапливаться. На такой эксперимент решился один из торговых центров. Большие изменения ждут и прочие городские остановки. Уже подготовлена программа по их поэтапной замене. Кроме того, ещё в этом году на улице Кузоваткина оборудуют пешеходную зону с велодорожками.