Мэрия Бишкека отказалась брать кредит на покупку автобусов

Власти столицы готовятся пополнить муниципальный пассажирский автопарк новыми машинами. Их предполагается приобрести за счет бюджета города. От идеи взять кредит на сумму в 3,5 миллиарда сомов на покупку автобусов большой вместимости муниципалитет Бишкека решил отказаться. Почему?

В режиме ожидания

Привлечение заемных средств на обновление автобусного парка Бишкекский городской совет одобрил в конце декабря 2017 года. Кредит должен был поступить по линии "Газпромбанка" , но не напрямую. Деньги предназначались бы ОсОО " Газпром Кыргызстан ", которая на них выкупила бы у мэрии Бишкека муниципальные облигации под 12 процентов годовых. Средства, вырученные за ценные бумаги, и предполагалось направить на приобретение автобусов, причем работающих на газе. Каждый обошелся бы городской казне в 10 миллионов сомов.

Если бы сделка состоялась, новые автобусы прибыли бы в столицу в течение лета 2018 года. Муниципалитет, в свою очередь, обязался бы выплатить компании уже более пяти миллиардов сомов до 2025 года. Городской совет депутатов посчитал, что условия займа невыгодны как для бюджета, так и для жителей Бишкека.

— Кредит предоставлялся под 12 процентов годовых, — прокомментировал позицию большинства своих коллег депутат городского совета Павел Десятников. — Но если в бюджете столицы есть средства на выплату процентов и основной суммы, то зачем вообще брать кредит? Тем более что он ляжет бременем на пассажиров транспорта, поскольку пришлось бы повышать тарифы. Иными словами, мы можем и сами купить автобусы. Однако прежде необходимо понять, машины какой вместимости нам нужны, как они будут использоваться, какой будет схема движения. Мы выяснили, что этими вопросами никто не задавался. А ведь следовало провести хотя бы элементарный анализ.

По словам Десятникова, у горсовета накопилось много претензий к управлению городского транспорта мэрии, которое, по мнению народных избранников, практически самоустранилось от решения транспортных проблем столицы. Тогда как, на взгляд депутата, сфера пассажирских перевозок в Бишкеке была практически отдана на откуп маршрутным такси. Если не принять мер, город встанет в пробках в ближайшие пару лет.

— Со всей ответственностью заявляю, что есть определенные люди, которые заинтересованы в том, чтобы ситуация не менялась, и перевозкой пассажиров продолжали заниматься «бусы», — утверждает Десятников.

Кстати, несколько лет назад горсовет выпустил специальное постановление, которое предполагало нормализовать сферу перевозок. Горадминистрация и фирмы-перевозчики должны были заключить контракты и договоры на определенные сроки. Документ также указывал на обязательность страхования пассажиров. Однако по непонятным причинам о постановлении вскоре забыли.

Проездные недействительны

Между тем бишкекчане с опаской ждут осени. Ожидается, что стоимость проезда в маршрутных такси будет увеличена. Вероятность того, что это произойдет, высока хотя бы потому, что цена бензина и дизельного топлива на заправочных станциях растет еженедельно.

— Мы не можем работать себе в убыток, — сетует Алымкул Ходжаев, коммерческий директор одной из фирм-перевозчиков. — Дорожает все: топливо, ремонт, запчасти. Но в то же время я против крайних мер, к которым прибегали мои коллеги, когда, никого не предупредив, объявили забастовку и оставили горожан без средств передвижения. К сожалению, водители нашей фирмы тоже приняли участие в демарше. Но не сделай они этого, у них потом были бы серьезные проблемы с конкурирующими фирмами. Обыватели и власти постоянно обвиняют нас в том, что в погоне за клиентом перевозчики часто нарушают правила дорожного движения, и претензии справедливы. Но почему никто не интересуется тем, в каких условиях работают водители?

Напомним, в апреле 2018 года в городе на три дня наступил транспортный коллапс. Водители маршрутных такси отказались выходить на линии. За несколько дней до этого начальник управления городского транспорта был освобожден от занимаемой должности. Как заявила депутат парламента Ирина Карамушкина, это и стало одной из причин «бунта».

В фискальных органах, тем временем, тоже призывают навести порядок в сфере пассажирских перевозок. По мнению налоговиков , прежде всего необходимо сделать более прозрачными финансовые отчеты фирм. На данный же момент отследить процесс практически невозможно так же, как и проверить достоверность сведений.

— Предлагалось ввести проездные билеты, но фирмы-перевозчики практически единогласно отказались от этой идеи, причем без объяснения причин, — утверждает главный специалист Государственной налоговой службы Аида Курмашаева. — Кроме того, 80 процентов водителей даже понятия не имеют о том, что необходим патент. Проверить его наличие налоговая служба не имеет права, и у дорожно-патрульной службы нет таких полномочий.

По словам Курмашевой, подобные факты выявляются только в ходе совместных рейдов, но они проводятся крайне редко. О техническом состоянии транспортных средств, перевозящих пассажиров, вообще говорить не приходится.

Неудавшийся проект

Львиную долю проблем с транспортом могло бы решить метро. Эта тема активно обсуждалась в столице еще в середине 2000-х годов. По оценке российских метростроевцев, каменистый грунт под городом позволяет построить даже подземный метрополитен мелкого заложения, а в целях экономии средств можно создавать альтернативные линии с надземными и наземными станциями и перегонами.

Две линии легкого метро общей длиной 14,8 километра по образцу Бутовской в Москве планировали проложить на эстакадах в центре, а также по земле — на окраинах столицы. Для перевозки пассажиров хотели использовать малогабаритный подвижной состав.

Первая линия должна была связать южные микрорайоны и центр, а позже планировалось ее продлить до северной окраины. Даже названия станций придумали: «2-й микрорайон», «Асанбай», «Суеркулова», «Медерова», «Вокзал», «Центр», затем «Телевышка», «Карагачевая роща», «Рынок „Дордой“. Вторая линия по плану пролегла бы уже с востока на запад также через центр, где планировалась станция пересадки. Кроме того, в Бишкеке намеревались соорудить линию челночного пригородно-городского электропоезда-аэроэкспресса, которая соединила бы железнодорожную станцию „Кемин“ и центр столицы с расположенным в пригороде международным аэропортом „Манас“ . В перспективе ее можно продлить до границы с Казахстаном , которая находится в 25 километрах от столицы Киргизии.

Такая система, по оценке специалистов, обеспечила бы 60-70 процентов городских пассажирских перевозок. Но увы…