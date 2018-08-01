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Спасатели на Ямале нашли тело ребенка, выпавшего из перевернувшейся лодки
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Спасатели на Ямале нашли тело ребенка, выпавшего из перевернувшейся лодки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 авг — РИА Новости. Спасатели в Красноселькупском районе ЯНАО обнаружили тело шестилетнего ребенка, утонувшего в реке после того, как лодка под управлением его отца перевернулась, столкнувшись с берегом, сообщается на сайте учреждения «Ямалспас».
В конце июля региональное следственное управление СК РФ сообщало об инциденте на протоке Мангуй, где перевернулась моторная лодка, в которой находились двое взрослых и ребенок, спавший в момент происшествия. Отец мальчика, по данным следствия, не справился с управлением, из-за чего все трое, не имея спасательных жилетов, оказались в воде. Мужчине удалось спасти своего товарища, но сына он так и не нашел.
"В ходе поисковой работы тело ребенка было найдено, поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции", — говорится в сообщении «Ямалспаса».
По данному факту проводится проверка. Согласно информации следственного управления, взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения, когда произошел инцидент.
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