Выступление тибетских мастеров конного спорта в Нагардзе 

Лхаса, 31 июля /Синьхуа/ — На фото — выступление тибетских мастеров конного спорта в деревне Даобулун уезда Нагардзе /Тибетский автономный округ, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чого
Лхаса, 31 июля /Синьхуа/ — На фото — выступление тибетских мастеров конного спорта в деревне Даобулун уезда Нагардзе /Тибетский автономный округ, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чого
Лхаса, 31 июля /Синьхуа/ — На фото — выступление тибетских мастеров конного спорта в деревне Даобулун уезда Нагардзе /Тибетский автономный округ, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чого
Лхаса, 31 июля /Синьхуа/ — На фото — выступление тибетских мастеров конного спорта в деревне Даобулун уезда Нагардзе /Тибетский автономный округ, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чого