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Выступление тибетских мастеров конного спорта в Нагардзе
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Выступление тибетских мастеров конного спорта в Нагардзе 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Лхаса, 31 июля /Синьхуа/ — На фото — выступление тибетских мастеров конного спорта в деревне Даобулун уезда Нагардзе /Тибетский автономный округ, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чого
Лхаса, 31 июля /Синьхуа/ — На фото — выступление тибетских мастеров конного спорта в деревне Даобулун уезда Нагардзе /Тибетский автономный округ, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чого
Лхаса, 31 июля /Синьхуа/ — На фото — выступление тибетских мастеров конного спорта в деревне Даобулун уезда Нагардзе /Тибетский автономный округ, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чого
Лхаса, 31 июля /Синьхуа/ — На фото — выступление тибетских мастеров конного спорта в деревне Даобулун уезда Нагардзе /Тибетский автономный округ, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чого
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