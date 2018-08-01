АМЗ «Вентпром» станет съемочной площадкой проморолика немецкого концерна

Siemens AG поставит Артемовскому машиностроительному заводу «Вентпром» высоковольтное оборудование и микропроцессорную технику на сумму более 1 миллиона евро. Заключение очередного контракта представители российского подразделения немецкого концерна и руководство свердловского предприятия осудили накануне.

Специалисты «Вентпрома» разработали базовый комплект системы автоматического управления (САУ) вентиляторами главного проветривания, который меняется в зависимости от требований заказчика и в значительной части комплектуется продукцией Siemens AG.

Подобное сотрудничество для артемовского завода не случайно — Siemens является лидером рынка в сегменте промышленной автоматики и производит продукцию мирового уровня.

"Нам выгодно сотрудничать с Siemens, поскольку их продукция имеет высокий технический уровень, надежна и удобна в эксплуатации, и к тому же, что немаловажно для нас, политика ценообразования концерна Siemens AG отличается значительной гибкостью в отношении приоритетных партнеров", — подчеркнул первый заместитель генерального директора АМЗ «Вентпром» Павел Вяткин.

Концерн производит и поставляет на «Вентпром» высокотехнологичное оборудование: программируемые логические контроллеры, которые используются в САУ вентиляционными агрегатами в качестве центрального управляющего устройства, а также высоковольтные преобразователи частоты для плавного запуска и регулирования частоты вращения вентиляционных агрегатов.

Система автоматического управления вентиляционной установкой — это управляющее звено, «мозги» агрегата. Этот важнейший элемент комплекса осуществляет множество различных функции: производит запуск, обеспечивает работу вентилятора во всех режимах, выполняет регулирование числа его оборотов, осуществляет функции аварийной защиты в случае перегрузок, превышения вибрации, температуры подшипников и других контролируемых параметров.

"Вентпром" выгоден нам как партнер. Причем, мы уже имеем долгосрочную историю плодотворного сотрудничества. У нашей штаб-квартиры, в том числе и в этой связи, появилась идея, которая в ближайшее время будет документально подтверждена. Она заключается в том, чтобы снять на площадке «Вентпрома» промоушен-фильм, который обе наши компании могут в дальнейшем использовать для демонстрации потенциальным партнерам. На примере установок «Вентпрома» мы хотим показать, что у нас уже есть отлично зарекомендовавшие себя совместные комплексные решения. Больше никому в России мы таких предложений не делали", — отметил директор по продажам направления «Электродвигатели и преобразователи частоты» ООО «Сименс» Дмитрий Озеров.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АМЗ «Вентпром», ежегодно концерн Siemens AG и завод заключают контракты на сумму свыше 3 миллионов евро.