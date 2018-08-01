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В Курске отметят День ВДВ
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В Курске отметят День ВДВ 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Для гостей и жителей областного центра подготовлены тематические мероприятия
2 августа в 09.30 в парке имени Дзержинского состоится ветеранов-десантников начнется в 9.30. Затем участники прошествуют до Пролетарского сквера, где 11.00 начнется торжественный митинг с возложением венков и цветов к памятнику «Курянам, погибшим в Афганистане».
В 13.00 в храме с. Анахино Октябрьского района пройдет молебен.
Вечером 2 августа, в 16.00 на площади Рокоссовского перед Дворцом молодежи состоится концерт военно-патриотической песни «Никто, кроме нас».
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