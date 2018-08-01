В Курске отметят День ВДВ

Для гостей и жителей областного центра подготовлены тематические мероприятия

2 августа в 09.30 в парке имени Дзержинского состоится ветеранов-десантников начнется в 9.30. Затем участники прошествуют до Пролетарского сквера, где 11.00 начнется торжественный митинг с возложением венков и цветов к памятнику «Курянам, погибшим в Афганистане ».

В 13.00 в храме с. Анахино Октябрьского района пройдет молебен.

Вечером 2 августа, в 16.00 на площади Рокоссовского перед Дворцом молодежи состоится концерт военно-патриотической песни «Никто, кроме нас».