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104 года назад Российская империя вступила в Первую мировую войну
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104 года назад Российская империя вступила в Первую мировую войну 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня исполняется 104 года со дня вступления Российской империи в Первую мировую войну. Территория нашего региона единственная в стране, где шли кровопролитные бои с участием русской армии.
Одной из самых знаменитых битв на Восточном фронте стало Гумбиннеское сражение: его фронт развернулся на 50 километров между нвнешним Гусевом и польским городом Голдап. Тогда подразделения русской армии под командованием Павла Ренненкампфа одержали блистательную победу над войсками Германской империи. Уже этой осенью во всем мире отметят столетие со дня окончания Первой мировой войны. Она завершилась 11 ноября 1918 года.
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