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Забайкалье распределило первые средства из резервного фонда на ликвидацию последствий ЧС
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Забайкалье распределило первые средства из резервного фонда на ликвидацию последствий ЧС 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В Забайкалье распределили первые средства из резервного фонда правительства для ликвидации последствий ЧС. Как сообщает служба информации «Радио Сибирь», об этом стало известно в среду на очередном заседании КЧС. Первый транш в размере более 70 млн рублей Забайкалье уже получило, деньги пойдут на выплаты единовременных пособий пострадавшим.
Напомним, регион получит из федерального резервного фонда для ликвидации последствий ЧС в целом 238 млн рублей. 63 млн рублей из них пойдут на выплаты в размере 10 тыс. рублей каждому пострадавшему от паводка забайкальцу. На сегодняшний день это 12 тыс. человек. Остаток суммы, как пояснил РС заместитель министра социальной защиты края Евгений Казаченко, пойдет на возмещение частично или полностью потерянного имущества.
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