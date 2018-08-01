Ещё
Приближение осени: приметы на 1 августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут

Приближение осени: приметы на 1 августа 

Мир24 1 час назад
Сегодня, 1 августа, по народному календарю — Макринин день. Его так предки называли в память преподобной Макрины Каппадокийской. Считается, что святая обладала даром чудотворения, сообщает «МИР 24».
По-другому в народе 1 августа называли мокрым, поскольку было ненастно. При этом, если до этого долго не было дождей предки проводили специальный обряд. Они находили девушку, у которой именины были 1 августа, наряжали в красивый наряд и называли Мокриной. Именинница отдавали колосья, которые она относила к реке. Предки верили, что обряд призовет на землю особые урожайные дожди.
Крестьяне в этот день начинали на полях осенние работе: начинали собирать поспевший урожай.
По приметам 1 августа определяли погоду на будущее. Если шел дождь в этот день, значит осень такая же будет. Расстилающая паутина на растения обещала теплую и безоблачную осень. Летящий с осины пух предвещал хороший урожай подосиновиков.
Напомним, 31 июля по народному календарю называли Емельянов день. Предки обычно заканчивали жатву.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Новосибирске скончался известный медиаменеджер Яков Лондон ООН поможет в расследовании убийства трех российских журналистов Окончание жатвы и консервация: приметы на 31 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал277
Лепс ударил Аллу Михееву358
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР68
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут14
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу135
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
00:50
Словакия испугалась «Ночных волков»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение