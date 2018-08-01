Приближение осени: приметы на 1 августа

Сегодня, 1 августа, по народному календарю — Макринин день. Его так предки называли в память преподобной Макрины Каппадокийской. Считается, что святая обладала даром чудотворения, сообщает «МИР 24».

По-другому в народе 1 августа называли мокрым, поскольку было ненастно. При этом, если до этого долго не было дождей предки проводили специальный обряд. Они находили девушку, у которой именины были 1 августа, наряжали в красивый наряд и называли Мокриной. Именинница отдавали колосья, которые она относила к реке. Предки верили, что обряд призовет на землю особые урожайные дожди.

Крестьяне в этот день начинали на полях осенние работе: начинали собирать поспевший урожай.

По приметам 1 августа определяли погоду на будущее. Если шел дождь в этот день, значит осень такая же будет. Расстилающая паутина на растения обещала теплую и безоблачную осень. Летящий с осины пух предвещал хороший урожай подосиновиков.

Напомним, 31 июля по народному календарю называли Емельянов день. Предки обычно заканчивали жатву.

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