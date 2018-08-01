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Узбекское агентство автомобильного транспорта отчиталось о показателях отрасли за I полугодие 2018 года
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Узбекское агентство автомобильного транспорта отчиталось о показателях отрасли за I полугодие 2018 года 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
За отчетный период 11 перевозочных компаний страны приобрели 78 единиц новых автобусов (74 ед. Isuzu и 4 ед. YOUTONG). До конца текущего года планируется поставка еще 100 единиц большеместных автобусов.
В 2018 году организованы 4 регулярных международных автобусных сообщения по маршрутам «Ташкент-Алматы-Ташкент», «Ташкент-Шымкент-Ташкент», «Ташкент-Бишкек-Ташкент», «Ташкент-Ходжент-Ташкент». По этим маршрутам перевезено уже свыше 40 тыс. пассажиров.
Продолжаются работы по организации автобусного сообщения с Россией по направлениям «Ташкент-Нижний Новгород-Ташкент», «Ташкент-Омск-Ташкент», «Ташкент-Уфа-Казань-Ташкент»;
с Таджикистаном: «Термез-Душанбе-Термез», «Денов-Душанбе-Денов», «Самарканд-Пенджикент-Самарканд», и «Самарканд-Душанбе-Самарканд»;
с Казахстаном: «Ташкент-Кызылорда-Ташкент», «Ташкент-Туркистан-Ташкент», «Нукус-Актау-Нукус», «Ташкент-Тараз-Ташкент» и Кыргыстаном: «Андижан-Ош-Андижан», «Ташкент-Иссыккуль-Ташкент».
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