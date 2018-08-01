Узбекское агентство автомобильного транспорта отчиталось о показателях отрасли за I полугодие 2018 года

За отчетный период 11 перевозочных компаний страны приобрели 78 единиц новых автобусов (74 ед. Isuzu и 4 ед. YOUTONG). До конца текущего года планируется поставка еще 100 единиц большеместных автобусов.

В 2018 году организованы 4 регулярных международных автобусных сообщения по маршрутам «Ташкент-Алматы-Ташкент», «Ташкент-Шымкент-Ташкент», «Ташкент-Бишкек-Ташкент», «Ташкент-Ходжент-Ташкент». По этим маршрутам перевезено уже свыше 40 тыс. пассажиров.