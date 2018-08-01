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Редактор сайта «АиФ» подтвердил сообщения о смерти журналиста Сергея Грачева
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Редактор сайта «АиФ» подтвердил сообщения о смерти журналиста Сергея Грачева 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Шеф-редактор сайта «Аргументы и Факты» Владимир Шушкин на своей странице в фейсбуке сообщил, что у редакции есть подтверждения сообщений об обнаружении тела журналиста Сергея Грачева.
По словам Шушкина, в полиции подтвердили, что журналист опознан. При этом редактор отметил, что обстоятельства смерти Сергея Грачева в настоящий момент не известны.
Ранее нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил об обнаружении тела журналиста. Сергей Грачев пропал в конце июля во время командировки в Нижнем Новгороде.
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