Редактор сайта «АиФ» подтвердил сообщения о смерти журналиста Сергея Грачева

Шеф-редактор сайта «Аргументы и Факты» Владимир Шушкин на своей странице в фейсбуке сообщил, что у редакции есть подтверждения сообщений об обнаружении тела журналиста Сергея Грачева

По словам Шушкина, в полиции подтвердили, что журналист опознан. При этом редактор отметил, что обстоятельства смерти Сергея Грачева в настоящий момент не известны.

Ранее нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил об обнаружении тела журналиста. Сергей Грачев пропал в конце июля во время командировки в Нижнем Новгороде.