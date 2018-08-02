В центре Салехарда нашли артефакты медного века

Ямальские археологи обнаружили уникальное для региона захоронение возрастом более четырех тысяч лет.

Находку сделали на территории городского сада в Салехарде , где ведутся научные изыскания (они предшествуют работам по реконструкции и благоустройству). Ранее найденные здесь артефакты подтверждали, что объект относится к эпохе позднего средневековья. Однако, 31 июля на глубине около полутора метров было найдено древнее захоронение времен энеолита (медный век).

Как рассказали «РГ» в пресс-службе правительства автономного округа, за тысячи лет от предметов мало что осталось: то, что было сделано из мягкого материала, разрушилось, как и сами костные останки. Однако сохранились небольшие медные вещицы. Их назначение пока точно не известно — возможно, это медальоны или пряжки от ремней.

Ученые говорят, что в регионе впервые нашли такие древние предметы быта.

Отметим, что археологические работы в городском саду Салехарда ведутся в рамках государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. Они предшествуют работам по реконструкции и благоустройству территории сада.