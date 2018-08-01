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Севастополец приговорен к семи годам тюрьмы за хищение 13 миллионов у местных жителей
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Севастополец приговорен к семи годам тюрьмы за хищение 13 миллионов у местных жителей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Житель Севастополя приговорен к семи годам лишения свободы. Он признан винновым в завладении денежных средств в общем сумме более 13 миллионов рублей у 82-х потерпевших, сообщает SevastopolMedia.
Отмечается, что подсудимый являлся председателем Дачного некоммерческого товарищества «Фиолент», Садоводческого некоммерческого товарищества «Орлиное» и Дачного кооператива «Альфа-Бастион». Мужчина сообщал потерпевшим, что у данных кооперативов есть земельные участки. Таким образом, при уплате членских взносов, они смогут стать собственниками участков. При этом размер членских взносов был значительно меньше рыночной стоимости земельных участков.
Чтобы все смотрелось более убедительно севастополец предлагал выбрать конкретные участки на схеме. При этом, он умалчивал, что ни одной схемы расположения земельных участков утверждено не было. Подсудимый выдавал потерпевшим выписки из протоколов общих собраний кооперативов об их приеме в члены товариществ. Однако, на самом деле, мероприятия не проводились.
Мужчину признали виновным и приговорили к семи годам колонии общего режима.
«ФедералПресс» напоминает, что севастополец получил десять лет тюрьмы за 300 граммов амфетамина.
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