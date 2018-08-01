На улице Мельникайте после расширения дороги появятся пять надземных переходов

Пешеходные переходы построят на оживленных перекрестках

На улице Мельникайте, которую городские власти решили превратить в скоростную магистраль непрерывного движения, в ближайшие годы должны появиться пять новых надземных переходов. Построить их городские власти планируют в районе улиц Харьковской, Рижской, Таймырской, Жигулевской и Котовского. Сейчас департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени ищет подрядчиков, которые разработают проектно-сметную документацию для строительства надземных переходов. В общей сложности на эту работу выделено почти 35 миллионов рублей.

—Проектировщикам необходимо позаботиться о беспрепятственном перемещении маломобильных групп населения, а в местах движения пешеходов предусмотреть покрытие с антискользящими свойствами, — сообщает заказчик в техзадании на сайте госзакупок.

Строительство надземных переходов в лучшем случае может начаться в следующем году. К этому времени, как раз закончится реконструкция Мельникайте на участке от Харьковской до Хабаровской. Расширение проезжей части предусматривает вырубку 711 деревьев. Потоки машин вплотную подойдут к жилым домам, а для обеспечения непрерывного движения с улицы уберут светофоры и построят надземные пешеходные переходы. Проект реконструкции Мельникайте раскритиковал известный блогер Илья Варламов

Первый надземный переход на Мельникайте появился в 2016 году. Пешеходник на перекрестке с улицей Гнаровской был сдан с рядом недостатков. Тюменцы жаловались на скользкий пол и отсутствие подъемников для пожилых людей, мам с колясками и инвалидов. Первую проблему удалось решить достаточно быстро, а оборудовать переход лифтами тюменцам обещали еще в прошлом году, а теперь планируют сделать это до конца текущего.