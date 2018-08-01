Древний Дербент даст новую точку отсчета в конкурсе «Мой Дагестан»2 августа впервые за многотысячелетнюю историю цитадели «Нарын-Кала» состоится онлайн экскурсия по архитектурному комплексу.
В прямом эфире мы расскажем о том, как строилась цитадель, вы узнаете секрет ханских бань, об устройстве ханского дворца и об укладе жизни правителей Дербента. А также легенды о ханских гаремах и зинданах. Мы покажем зоны раскопок, которые ведутся здесь регулярно и очень бережно. Сейчас подняты слои, говорящие о том, что Дербент существовал с конца 4 тысячелетия до н.э. Посетим самое спорное сооружение на территории крепости, которое целиком зарыто в землю. Вы узнаете его историю и сами попробуете угадать, что это за сооружение. По пути мы расскажем вам о знаменитых людях, которые посещали Дербент или жили здесь.
Дербент, будучи одним из старейших городов России, олицетворяет собой одну из основных отправных точек развития цивилизации. Именно поэтому организаторы конкурса «Мой Дагестан» выбрали Дербент в качестве площадки для пресс-конференции. Сам конкурс являет собой не только новые возможности развития каждого дагестанца, но и создает новый фундамент Дагестана.
В пресс-конференции примут участие руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Владимир Иванов, заместитель руководителя блока оценочных мероприятий конкурса «Мой Дагестан» Юлия Иванова и члены Наблюдательного совета конкурса.
Владимир Иванов озвучит итоги заявочной кампании, представит портрет конкурсанта. Юлия Иванова расскажет о следующих этапах, в частности, о процедуре и заданиях дистанционного тестирования. Будут представлены аналитические материалы, включающие исследование географии, уровня образования и спектр областей деятельности участников.
«Мой Дагестан» — кадровый конкурс, цель которого заключается в отборе высокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать на благо республики. Финалисты конкурса войдут в кадровый резерв Республики Дагестан и получат шанс дальнейшего трудоустройства, в том числе в республиканских органах государственной и муниципальной власти.
Закончится мероприятие выступлением Рената Каримова, который исполнит свою известную песню «Мой Дагестан».
Смотрите прямой эфир в четверг, 2 августа, в 18:00 в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте».
Сегодня «Одноклассники» являются в России социальной сетью номер один по количеству просмотров видео. Предыдущие трансляции о ходе конкурса посмотрели свыше 560 тысяч человек.
Организатор трансляции: www.kavkaz.vision