Древний Дербент даст новую точку отсчета в конкурсе «Мой Дагестан»

Древний Дербент даст новую точку отсчета в конкурсе «Мой Дагестан»2 августа впервые за многотысячелетнюю историю цитадели «Нарын-Кала» состоится онлайн экскурсия по архитектурному комплексу.

В прямом эфире мы расскажем о том, как строилась цитадель, вы узнаете секрет ханских бань, об устройстве ханского дворца и об укладе жизни правителей Дербента. А также легенды о ханских гаремах и зинданах. Мы покажем зоны раскопок, которые ведутся здесь регулярно и очень бережно. Сейчас подняты слои, говорящие о том, что Дербент существовал с конца 4 тысячелетия до н.э. Посетим самое спорное сооружение на территории крепости, которое целиком зарыто в землю. Вы узнаете его историю и сами попробуете угадать, что это за сооружение. По пути мы расскажем вам о знаменитых людях, которые посещали Дербент или жили здесь.

Дербент, будучи одним из старейших городов России , олицетворяет собой одну из основных отправных точек развития цивилизации. Именно поэтому организаторы конкурса «Мой Дагестан» выбрали Дербент в качестве площадки для пресс-конференции. Сам конкурс являет собой не только новые возможности развития каждого дагестанца, но и создает новый фундамент Дагестана

В пресс-конференции примут участие руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Владимир Иванов , заместитель руководителя блока оценочных мероприятий конкурса «Мой Дагестан» Юлия Иванова и члены Наблюдательного совета конкурса.

Владимир Иванов озвучит итоги заявочной кампании, представит портрет конкурсанта. Юлия Иванова расскажет о следующих этапах, в частности, о процедуре и заданиях дистанционного тестирования. Будут представлены аналитические материалы, включающие исследование географии, уровня образования и спектр областей деятельности участников.

«Мой Дагестан» — кадровый конкурс, цель которого заключается в отборе высокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать на благо республики. Финалисты конкурса войдут в кадровый резерв Республики Дагестан и получат шанс дальнейшего трудоустройства, в том числе в республиканских органах государственной и муниципальной власти.

Закончится мероприятие выступлением Рената Каримова, который исполнит свою известную песню «Мой Дагестан».

Смотрите прямой эфир в четверг, 2 августа, в 18:00 в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте».

Сегодня «Одноклассники» являются в России социальной сетью номер один по количеству просмотров видео. Предыдущие трансляции о ходе конкурса посмотрели свыше 560 тысяч человек.

Организатор трансляции: www.kavkaz.vision