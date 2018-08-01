В Курской области мужчина стрелял в бездомных собак и волонтёра

Жительница Курчатова вышла на улицу, чтобы покормить животных, и оказалась под прицелом пневматического оружия

Людмила Савкина ухаживает за собаками уже больше 20 лет, поэтому не может проходить мимо животных, которым требуется помощь. Женщина кормит их, лечит, стерилизует и пытается найти им новый дом. Неподалёку от многоэтажки, где проживает волонтёр, неравнодушные люди и она в том числе организовали импровизированный приют из трёх будок, куда собаки приходят покушать. По её словам, все они стерилизованы и не агрессивны.

— Около 11 вечера я принесла косточки и молоко для собак, стала их кормить, как вдруг услышала хлопки, — поделилась женщина. — Примерно метрах в 50 от нас стоял мужчина с оружием и стрелял в нашу сторону. Собаки вились у моих ног, поэтому он мог попасть и в животных, и в меня.

Как рассказала Людмила, она узнала человека с оружием. Стрелявшим оказался её сосед. К тому же, по словам женщины, несколько дней назад он угрожал, что расправится с ней и собаками, так как ему не нравилось, что животные находятся во дворе дома. К счастью, пули из пневматического оружия не попали ни в волонтёра, ни в её подопечных.

— Я побежала в подъезд, собаки — за мной. В это время он продолжал в нас стрелять. После мне сказали, что он был пьян, — добавила женщина.

Людмила сразу же обратилась в полицию, стрелок в это время скрылся. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, личность подозреваемого установлена, полицейские его разыскивают. За совершённое правонарушение ему грозит крупный штраф. Правоохранители расценивают его действия как «использование пневматического оружия в населённом пункте».

Кристина Леонова